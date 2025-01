Gualtieri: “Negare le fragilità migranti è immorale”

«Le fragilità non si negano, si affrontano: negarle è non solo immorale ma anche stupido. Le persone sono persone. Questo non significa non perseguire i reati ma con il paradigma securitario si ha meno sicurezza, invece che umanità e integrazione». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla inaugurazione della struttura alla stazione Tiburtina.

«Il Welcome Center – ha aggiunto – rappresenta un modello organico che ha grande valore simbolico e politico, un fiore all’occhiello che ha delle origini nel passato. Ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato. È un modello integrato, una scelta perseguita fin dall’inizio. Un investimento che ha ricadute sostanziali, con la piena mobilitazione delle energie sociali di cui l’amministrazione ha bisogno quando deve andare nei luoghi più complessi. Noi lavoriamo alle infrastrutture fisiche ma per noi le infrastrutture sociali sono più importanti, un segnale di fiducia e di speranza per tutti noi».

Video di Claudia Rolando / AG Toiati