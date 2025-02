Macron: ‘Zelensky eletto democraticamente, Putin no’

‘Nessuno ha il diritto di dire” che ”l’Ucraina non ha il diritto di entrare nell’Unione europea o nella Nato”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo per quasi due ore alle domande dei cittadini francesi, in diretta sui suoi canali social.

Volodymyr Zelensky è il “presidente eletto di un sistema libero, non è il caso di Putin”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo in diretta alle domande dei cittadini sui suoi canali social. Un riferimento, in particolare, alle recenti dichiarazioni di Donald Turmp, secondo cui Zelensky sarebbe invece “un dittatore senza elezioni”. (ANSA)