Firenze, neonato morso alla testa dal cane di famiglia

Un neonato di 15 giorni è stato morso alla testa da un cane. E’ successo oggi, venerdì 21 febbraio, attorno alle ore 13, a Firenze

Da una prima ricostruzione, sembra che il cane, di razza English Staffordshire Bull Terrier (e non un Pitbull come sembrava in un primo momento), di proprietà della stessa famiglia, per cause in corso di accertamento ha aggredito il piccolo. Quando il cane ha morso il neonato alla testa, in casa erano presenti i giovani genitori e altri familiari, che sono immediatamente intervenuti. È stata la madre a portare il piccolo all’ospedale pediatrico Meyer. Il padre, 24enne, ha avuto un malore ed è stato trasportato per accertamenti, in codice giallo, all’ospedale di Careggi.

Il bambino, giunto in codice rosso, è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico al Meyer e l’ospedale pediatrico, con una nota, ha fatto sapere che è “perfettamente riuscito”. Al momento, hanno spiegato i medici, “non sono previsti danni neurologici” dato che “la ferita ha riguardato soltanto la pelle e l’osso del cranio che è stato ricostruito grazie all’operazione”. Il neonato è stato ricoverato nella terapia intensiva neonatale. La prognosi resta riservata e non è considerato in pericolo di vita.

Nell’abitazione di Novoli, poco dopo l’incidente, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti e le indagini al fine di ricostruire con precisione l’accaduto. Anche il magistrato di turno della Procura è stati informato al fine di valutare eventuali provvedimenti. Adnkronos