Calenda: ‘Trump e Putin vogliono distruggere la protezione dalle fake news’

“Quello che ha detto Conte – tuona Carlo Calenda a Il Corriere della Sera – è di una gravità inaudita. Sostenere che Trump quando mente sull’Ucraina e insulta Zelensky dice la verità, vuol dire tradire l’Europa e tradire l’Italia.

Trump e Putin vogliono stringere l’Europa in una tenaglia. Puntano a predare le materie prime ucraine, distruggere ogni protezione dalle fake news sui nostri social, imporci di comprare il gas americano. Quindi in questa fase avere due supporter di Putin e Trump come Conte e Salvini è un problema per la destra, ma è una questione decisiva per la sinistra”.