Zelensky: ‘Il mondo scelga da che parte stare. Il futuro non e’ con Putin’

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky afferma che il mondo deve scegliere se stare con il russo Vladimir Putin o con la pace dopo che Donald Trump, il cui avvicinamento a Mosca ha scioccato l’Europa e Kiev, lo ha attaccato sui social media.

“Il futuro non e’ con Putin, ma con la pace. Ed e’ una scelta per tutti nel mondo, e per i potenti, stare con Putin o con la pace. Dovremmo scegliere la pace. Ringrazio tutti per il loro sostegno”, afferma Zelensky nel suo discorso serale quotidiano.

Poi aggiunge che incontrera’ l’inviato degli Stati Uniti Keith Kellogg giovedi’ e spera in un lavoro “costruttivo” con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump si e’ scagliato contro il leader ucraino sui social media. “Domani incontreremo il generale Kellogg ed e’ molto importante per noi che l’incontro e il nostro lavoro con l’America in generale siano costruttivi”, dice Zelensky. ANSA

Trump: ‘Zelensky ha ammesso che metà del denaro che gli abbiamo dato è SPARITO’

“dittatore senza elezioni”, “comico mediocre”