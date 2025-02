Immigrazione clandestina, ecco che cosa diceva Obama

Ecco che cosa diceva Barack Obama a dicembre 2005, quando era senatore: “Immigrati illegali. Siamo un popolo generoso e accogliente qui negli Stati Uniti. Ma coloro che entrano nel paese illegalmente e coloro che li impiegano non rispettano lo stato di diritto e mostrano disprezzo per coloro che rispettano la legge.”

“Non possiamo semplicemente permettere che le persone entrino negli Stati Uniti senza essere individuate, senza documenti, senza controlli e aggirando la fila di persone che aspettano pazientemente, diligentemente e legalmente di diventare immigrati in questo Paese”.

“Ecco perché dobbiamo iniziare a dare alle agenzie incaricate della sicurezza delle frontiere nuove tecnologie, nuove strutture e più personale per fermare, processare ed espellere gli immigrati clandestini. Detto questo, proteggere le frontiere da sole non risolve la gestione dell’immigrazione.”

Senator @BarackObama, December 15, 2005: “Illegal immigrants. We are a generous and welcoming people here in the United States. But those who enter the country illegally and those who employ them disrespect the rule of law, and they are showing disregard for those who are… pic.twitter.com/zDGZQ3usFl

— Simon Ateba (@simonateba) February 15, 2025