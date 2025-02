Immigrazione clandestina, Vance: ‘collaborare con Afd’. Ira di Scholz

Il vicepresidente degli Usa Vance, in un’intervista al Wall Street Journal, ha detto che alla Conferenza di Monaco avrebbe esortato i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, incluso il partito di estrema destra e anti-immigrazione Afd, (Alternative fur Deutschland). Per Vance l’Europa deve abbracciare l’ascesa della politica anti-establishment, fermare l’immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Non solo, ma gli europei dovrebbero ritornare “ai valori tradizionali e alla fine dell’immigrazione illegale”.

“Respingo espressamente quanto affermato dal vicepresidente statunitense Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Dall’esperienza del nazionalsocialismo, i partiti democratici in Germania hanno tratto un consenso comune: questo è il muro di protezione contro i partiti di estrema destra”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un post su X.

Donald Trump ha definito “brillante” il discorso del suo vice JD Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza sostenendo che gli europei hanno “un grosso problema con l’immigrazione di criminali”. tgcom24.mediaset.it