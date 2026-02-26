AfD, la decisione della Corte tedesca Ã¨ una vittoria per la democrazia

26 FEB – “Non solo l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione non puÃ² piÃ¹ classificare l’AfD come ‘estremista di destra confermato’, ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l’AfD, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto!”.
Lo scrive su X la leader di Alternative fÃ¼r Deutschland, Alice Weidel, commentando la decisione del tribunale di Colonia secondo cui l’agenzia di intelligence nazionale non puÃ² al momento etichettare il partito tedesco come un gruppo estremista. (ANSA).