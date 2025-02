Usaid, Trump: “ogni investimento è una truffa, solo mazzette”

Washington, 8 feb. (askanews) – Nel corso di una conferenza stampa a fianco del premier giapponese Shigeru Ishiba, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver dato istruzioni al suo “zar dell’efficienza”, il miliardario Elon Musk, di rivedere le spese del bilancio della Difesa: “purtroppo troveranno cose molto brutte” ha detto fra l’altro. Ma punta il dito soprattutto contro USAID, la gigantesca agenzia federale di ”aiuti internazionali” che impiegava oltre 10mila persone ed è stata chiusa nel giro di tre giorni.

“(Per quanto riguarda USAID) praticamente ogni investimento è una truffa. Non c’è niente che serva a nessuno a meno che non siano mazzette, che è possibile. E continueremo a fare queste cose, controlleremo il Dipartimento dell’Istruzione, controlleremo perfino il nostro esercito. Controlleremo enormi quantità di soldi che sono spesi per cose che non servono a nessuno e non hanno valore.

Parliamo di trilioni di dollari, alla fine trilioni di dollari assolutamente sprecati e forse anche illegalmente, direi certamente in modo illegale in molti casi, ma forse pure in tutti. Ho detto (a Musk) di controllare l’Istruzione e il Pentagono cioé l’esercito, e purtroppo troveremo cose molto brutte ma in proporzione non credo brutte come quelle di cui abbiamo parlato”. (askanews)