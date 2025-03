Trump: ‘da Biden 8 milioni per studi sui topi transgender’

8 milioni di dollari per programmi Lgqbti+ in Lesotho.

Altri 8 milioni per studi sui topi transgender.

22 miliardi per alloggi e auto ai migranti.

1,9 miliardi per un programma di decarbonizzazione

32 milioni per la propaganda di sinistra in Moldavia.

1,5 milioni per la fiducia degli elettori in Liberia.

10 milioni per la circoncisione maschile in Mozambico.

60 milioni per potenziamento degli indigeni e afrocolombiani dell’America centrale.

250.000 per l’azione climatica vegana in Zambia.

45 milioni per borse di studio su diversità e inclusione ecc…

Nell’intervento al Congresso, Donald Trump elenca una serie di finanziamenti nell’ultima amministrazione Biden, finiti nel mirino del Doge.

Il video pubblicato giornalista Leonardio Panetta su X