Rubio: ‘stiamo cancellando l’83% dei programmi Usaid’

WASHINGTON, 10 MAR – Gli Stati Uniti stanno cancellando l’83% dei programmi dell’Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, dopo l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump per sospendere e rivalutare l’erogazione degli aiuti allineandoli con la sua agenda ‘America First’.

“Dopo una revisione di 6 settimane, stiamo ufficialmente cancellando l’83% dei programmi presso Usaid”, ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio su X. “I 5.200 contratti che sono stati ora cancellati hanno sprecato decine di miliardi di dollari senza alcun risultato (e in alcuni casi perfino danneggiandoli) per gli interessi nazionali fondamentali degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Rubio ha ringraziato, in particolare, il Department of Government Efficiency (Doge), che il miliardario Elon Musk sta guidando, in una spinta per tagliare i costi e tagliare posti di lavoro nei dipartimenti governativi. Usaid distribuisce aiuti umanitari statunitensi in tutto il mondo, con programmi sanitari ed emergenziali in circa 120 Paesi. (ANSA).