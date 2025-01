“Sono venuta a Davos per incontrare leader, affrontare sfide globali e stringere nuove partnership.

In un’epoca di crescenti divisioni, lo spirito di Davos offre opportunità per innovare e accrescere la nostra prosperità.

In questo spirito, dobbiamo lavorare insieme per evitare una corsa al ribasso a livello mondiale.”

Lo scrive Ursula von der Leyen su X.