“Non possiederai nulla e sarai felice”. R.F. Kennedy Jr: “lo stanno già facendo”

Robert F. Kennedy Jr.: “È importante sapere che ci sono 3 grandi aziende, BlackRock, State Street e Vanguard, che possiedono collettivamente, si possiedono a vicenda – quindi è davvero una grande azienda – ma possiedono anche l’89% di S&P. Possiedono tutto.”

“Hanno deciso di acquistare ogni casa unifamiliare in America. Quindi, se mantengono la traiettoria attuale, entro il 2030 saranno proprietari del 60% delle case in questo paese, case unifamiliari. Stanno letteralmente cercando di acquistare tutto.”

“E il capo di tutto questo, Larry Fink, CEO di BlackRock, è nel consiglio del World Economic Forum. E come sapete, hanno detto che vogliono questo grande reset, ovvero non possederete nulla e sarete felici. Bene, sono sulla buona strada per assicurarsi che non possediamo nulla.”

“Probabilmente avete sentito parlare di persone che stanno per acquistare una casa e all’ultimo minuto qualcuno si presenta con un’offerta in contanti o un’offerta maggiore e dichiara l’immobile fuori dal mercato.”

“E di solito è una LLC con un nome ambiguo. Ma se risali all’origine, scoprirai che è di proprietà di BlackRock”

Robert F. Kennedy Jr.: “Importantly, there’s 3 giant corporations, BlackRock, State Street, and Vanguard, which own collectively, they own each other, so it’s really one giant corporation, but they also own 89% of the S & P 500. They own everything.”

