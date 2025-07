Pfizergate, Aust (Afd): “Giovedì manderemo in pensione von der Leyen”

“Giovedì noi spianeremo la strada per una nuova Commissione europea, che saprà difendere l’Europa, giovedì noi la mandiamo politicamente in pensione”

Lo ha detto il capogruppo di Esn, ed eurodeputato di Afd, René Aust, parlando in aula a Strasburgo durante il dibattito in aula sulla sfiducia alla Commissione Ue. “Oggi il nostro continente si rende conto che la Germania non è in grado di difendersi ed è colpa di Von der Leyen, lei signora presidente ha sempre fatto danni da ministro in Germania e continua a farli in Europa”, ha concluso Aust.

Fonte: Agenzia Vista