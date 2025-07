Madrid, 9 lug. – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez promette di non arrendersi nonostante uno scandalo di corruzione nel suo partito socialista che ha messo in dubbio il futuro del governo di coalizione di minoranza.

“Non non getterò la spugna e andrò avanti perché abbiamo un grande progetto per il nostro Paese, in cui milioni di persone hanno riposto la loro fiducia”, ha dichiarato Sànchez al parlamento. (askanews)