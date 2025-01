Capodanno Milano, sei studenti denunciano violenze sessuali

Violenza di gruppo a capodanno a Milano, in piazza del Duomo? Per il momento la denuncia è arrivata a un giornale belga e le vittime sarebbero proprio 6 studenti di Liegi, di 20 e 21 anni: 4 ragazze e 2 ragazzi. La compagnia aveva deciso di trascorrere la serata di capodanno a Milano, in piazza del Duomo, come altre migliaia di persone.

“Ci tenevano per mano, mentre altri ci toccavano sotto i vestiti”, hanno riferito i 6 giovani, la cui serata di festa si sarebbe quindi trasformata in un incubo. E la mente va subito a quello che è avvenuto, nella stessa piazza, per il capodanno del 2022, con le violenze di gruppo ai danni di alcune ragazze. Episodi per i quali sono stati poi celebrati i processi.

“Con i miei amici, abbiamo sperimentato l’impensabile della violenza sessuale e dell’aggressione davanti a un sacco di persone”, racconta Laura, una delle vittime, secondo quanto riportato dal quotidiano Sudinfo e riferito da Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale della Lega a Milano. Stando al racconto della ragazza, la violenza sarebbe durata una decina di minuti, durante i quali il gruppo di giovani belgi era “circondato”, tanto da “non potersi muovere”. Finché un signore italiano non è intervenuto per separare i giovani dai loro molestatori, e per salvare anche la moglie, che sarebbe stata molestata a sua volta.

Il racconto prosegue: i giovani, una volta liberatisi dalla morsa degli aggressori, sono andati a cercare le forze dell’ordine e si sono imbattuti in una poliziotta che, sempre secondo il racconto di Laura riportato dal quotidiano, avrebbe “pianto davanti a me”, definendosi “impotente di fronte a questa situazione”. Il gruppo di belgi aveva sentito delle violenze avvenute nel 2022, ma poi non aveva più avuto notizia di pericoli. Anche se, tornati in albergo, si sono sfogati con qualcuno del personale, e la risposta sarebbe stata che questo tipo di episodi accadrebbe ogni anno.

Sardone (Lega): “Assalti sessuali ai turisti, come nel 2022”

“Il recente capodanno di piazza Duomo potrebbe essere stato simile a quello, drammatico, del 2022”, ha dichiarato Silvia Sardone riferendo dell’articolo del quotidiano belga. Secondo l’esponente leghista, le dichiarazioni dei giovani “ricordano le orribili testimonianze delle ragazze abusate in piazza Duomo nel 2022. I giovani segnalano anche che in piazza c’erano pochissimi italiani e tantissimi stranieri con bandiere di paesi nordafricani e arabi”.

“Non solo quindi risse e insulti all’Italia e alla polizia, ma anche lunghi assalti sessuali ai turisti presenti in piazza”, continua l’eurodeputata e consigliera leghista: “E il sindaco Beppe Sala non ha detto nulla dei comportamenti dei giovani stranieri in piazza Duomo, né vi è stato alcun commento da parte di esponenti della sinistra sui video circolati in rete. La denuncia di una possibile aggressione sessuale di gruppo confermerebbe inoltre la visione di questi giovani nei confronti delle donne, considerate come oggetti da abusare in libertà. Una concezione di donna inferiore. Dove sono le femministe?”

