Sommossa in centro per minori stranieri: incendiati coperte e materassi

BOLOGNA, 30 DIC – Un 17enne di origine egiziana è stato arrestato dai carabinieri di Sasso Marconi, nel Bolognese, al termine di un intervento per una rissa scoppiata in un hub per minori stranieri non accompagnati. Il giovane, che ha ferito uno dei militari con una lastra di vetro, è accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Le pattuglie sono dovute andare per due volte nel giro di 24 ore nella struttura, su richiesta del personale della onlus che la gestisce.

Il primo intervento, che ha visto anche la presenza dei vigili del fuoco, si è reso necessario a causa di un incendio doloso di materassi e coperte di lana, appiccato in un magazzino. Le fiamme sono state spente senza gravi conseguenze. L’indomani i carabinieri sono tornati per sedare una lite tra due gruppi di minori con origini diverse che, da quanto appreso, faticano a convivere: da un lato tunisini e dall’altro egiziani. In queste fasi, un militare è rimasto ferito nel tentativo di disarmare il 17enne egiziano, che brandiva una lastra di vetro presa da un portone danneggiato e che stava per utilizzare per colpire un minore tunisino.

Il carabiniere ha evitato un epilogo peggiore – spiega l’Arma – bloccando il braccio del ragazzo, ma è rimasto ferito alla tempia, in modo lieve, come accertato dai sanitari del 118. Il Gip del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ha convalidato l’arresto del 17enne, che è stato accompagnato in una comunità per minori. (ANSA)