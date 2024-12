Mattarella a Macron: ‘agire con più convinzione per il cambiamento climatico’

“Ho appreso con profonda tristezza le notizie sull’uragano che si è abbattuto sull’arcipelago di Mayotte causando devastazione e provocando terribili conseguenze per la popolazione. I fenomeni estremi, come il ciclone Chido, testimoniano ulteriormente che la Comunità internazionale deve agire con più convinzione per trovare soluzioni efficaci al cambiamento climatico“.

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. “In questa tragica circostanza desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni del sincero cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali. Rivolgiamo il nostro commosso pensiero alle famiglie delle numerosissime vittime e ai feriti, ai quali auguriamo un pronto ristabilimento; mentre auguriamo pieno successo alle squadre di soccorso che lavorano in condizioni particolarmente difficili”, conclude il capo dello Stato. (askanews)

