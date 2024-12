Siria, Khamenei accusa Israele e Usa: “Il piano è loro”

Nuove accuse a Israele e Stati Uniti dalla Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei

“Uno dei Paesi vicini alla Siria ha avuto un ruolo” nel rovesciamento del regime, ma “i principali responsabili del piano sono gli Stati Uniti e il regime sionista”, ha detto Khamenei nel suo discorso incentrato sugli sviluppi in Medio Oriente, il primo dopo la fine dell’era Assad in Siria. Lo riferisce l’iraniana Press Tv.

L’Iran è stato uno dei più forti sostenitori di Bashar al-Assad. “Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che quanto accaduto in Siria è il risultato di un piano congiunto” di Usa e Israele, ha affermato Khamenei, sostenendo che la Repubblica Islamica ha “le prove”.

“Sì, un Paese vicino della Siria ha chiaramente avuto un ruolo in questa vicenda e continua ad averlo, è visibile a tutti – ha affermato Khamenei, senza puntare esplicitamente il dito contro la Turchia – Ma il principale responsabile del complotto, della pianificazione e il centro d comando sono in America e nel regime sionista”. “Abbiamo indicazioni che non lasciano spazio a dubbi per arrivare a questa conclusione”, ha sostenuto.

“Il dominio della resistenza coprirà l’intera regione, più di prima”, ha detto ancora, aggiungendo che “più” il “fronte della resistenza” è “sotto pressione, più si rafforza” e “più viene combattuto, più si allarga”. “Quanti più crimini vengono commessi, più sarà motivato – ha continuato -. Con la forza divina, il dominio della resistenza coprirà tutta la regione”.

Non sono mancate critiche agli “ignoranti” che “credono che indebolire la resistenza significhi indebolire l’Iran”. La Repubblica Islamica, ha detto nelle dichiarazioni riportate da Press Tv, “è forte e potente e diventerà solo più potente”. Adnkronos

INTANTO CONTINUANO GLI ORRORI DEI JIHADISTI IN SIRIA (vanno avanti da 10 anni)