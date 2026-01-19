Al Jolani annulla visita in Germania per il rimpatrio dei siriani

ESTERI

Siria, massacro di alawiti

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha annullato la visita programmata a Berlino questa settimana. Lo ha riferito all’Afp un portavoce del governo tedesco. La visita prevista per martedÃ¬, che avrebbe dovuto concentrarsi sugli sforzi della Germania per intensificare il rimpatrio dei siriani, “Ã¨ stata rinviata dalla parte siriana”, ha affermato la portavoce.
(Adnkronos/Afp)

