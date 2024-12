Licata, due egiziani accoltellati per rapina da altri stranieri

Agrigento – Sono stati in tre, uno dei quali armato di coltello, ad accerchiare i due diciottenni egiziani, in via Solferino a Licata, tentando di rapinarli. Con il passare delle ore, i poliziotti del commissariato cittadino sono riusciti a ricostruire, e con dovizia di particolari, quanto accaduto a mezzanotte e mezza dello scorso venerdì.

I tre, anche loro immigrati, volevano i soldi, volevano tutto quello che i due diciottenni egiziani avevano di valore. Ma i giovanissimi si sono rifiutati, e anche categoricamente, di consegnar quanto avevano in tasca. Gli animi si sarebbero, a questo punto, surriscaldati e l’immigrato armato s’è scagliato contro i due giovanissimi. Uno ha riportato ferite alla mano destra, giudicate guaribili in circa sei giorni, verosimilmente nel tentativo di difendersi e di disarmare l’altro. Il secondo egiziano ha invece riportato un taglio in fronte.

I poliziotti del commissariato di Licata sono ormai, anzi già da un po’, sulle tracce dell’immigrato che ha ferito i due giovanissimi. Un uomo che, a quanto pare, sarebbe stato già identificato.

