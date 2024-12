Assad ha mollato. PIAZZA LIBERTA’, puntata martedì 10 dicembre 2024

Assad ha mollato

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di martedì 10 dicembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è Jean Toschi Marazzani Visconti – giornalista, scrittrice, analista in ambito geopolitico, collabora con varie riviste e testate giornalistiche.

Si parla della caduta di Assad e della presa del potere da parte degli jihadisti in Siria, senza trovare nessuna resistenza; del ruolo degli Stati Uniti, in crisi di immagine davanti agli occhi del mondo; della Russia che, secondo alcuni analisti, avrebbe abbandonato la crisi siriana per concentrarsi sull’Ucraina.

