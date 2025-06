PIAZZA LIBERTA’: banche, QUANTITATIVE BALANCING con “Equilibrio di Nash”

QUANTITATIVE BALANCING con “Equilibrio di Nash”

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 28 giugno 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Marco Saba, Membro fondatore del Centro Italiano di Studi Monetari, che ci parla di una Riforma rivoluzionaria che ridefinisce una volta per tutte il Ruolo delle Banche e dello Stato. Insomma, un cambio di paradigma epocale perché trasformerebbe la banca da “proprietaria” dei soldi che le affidiamo a “custode”, come la stragrande maggioranza dei clienti pensa che sia e che, invece, ora non è.

Il Quantitative Balancing è il bilanciamento quantitativo per andare oltre la Crisi, una Nuova Architettura per la Stabilità Finanziaria, un “Equilibrio di Nash” virtuoso, in cui banche, Stato e depositanti trovano conveniente cooperare per la stabilità.

Le crisi ricorrenti che hanno scosso il pianeta, dalla Grande Crisi Finanziaria del 2008 a quella del debito sovrano europeo, hanno incrinato la fiducia di risparmiatori e investitori.. Marco Saba ci spiega tutto quello che dovremmo sapere in fatto di sicurezza di risparmi e investimenti.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

