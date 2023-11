Anche Chiara Ferragni in corteo ‘contro il patriarcato’

Violenza contro le donne, anche Chiara Ferragni in corteo a Milano.

“E’ un dovere di tutti quanti essere qui. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi”. Così l’influenser e imprenditrice Chiara Ferragni che ha partecipato alla contro la violenza di genere in largo Cairoli. Ferragni ha esposto un cartello con la scritta “we should all be feminist”.

“Sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice. Immagino sia stato per tutti così”, ha poi aggiunto. foto Tgcom24- Instagram – affaritaliani.it