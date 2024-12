Scholz: ‘Nuovi aiuti militari a Kiev per 650 milioni di euro’

La Germania fornirà all’Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di 650 milioni di euro

Llo ha reso noto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si trova a Kiev per una visita non annunciata. L’arrivo di Scholz nella capitale ucraina è stato annunciato solo all’ultimo momento da un portavoce del governo a Berlino. “Nel mio incontro con il presidente Volodymyr Zelensky, annuncerò ulteriori attrezzature militari per un valore di 650 milioni di euro, che saranno consegnate a dicembre”, ha affermato Scholz.

“L’Ucraina può contare sulla Germania: noi diciamo quello che facciamo. E noi facciamo quello che diciamo”, ha aggiunto. “Mi sono recato a Kiev: in treno attraverso un Paese che da oltre 1.000 giorni si difende dalla guerra di aggressione russa”, ha scritto il Cancelliere tedesco in un post su X, aggiungendo in una dichiarazione che “l’Ucraina si sta difendendo eroicamente dalla spietata guerra di aggressione russa”.

“Con la mia nuova visita qui a Kiev, vorrei esprimere la mia solidarietà all’Ucraina”, ha concluso: “Vorrei chiarire qui sul posto che la Germania rimarrà il più forte sostenitore dell’Ucraina in Europa”. ANSA