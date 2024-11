Il cantante Stash derubato a Milano, denunciati due stranieri irregolari

MILANO, 19 NOV – Il cantante Stash dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino, 38 anni, è stato derubato a Milano da due ladri poi individuati dalla Polizia e denunciati. Con una scusa (la presenza di un gatto sotto la sua auto) lo avevano distratto il 14 novembre scorso mentre risaliva sulla vettura, un Suv, in corso di Porta Romana, rubandogli uno zaino con dentro quattro orologi di valore, un pc ed effetti personali.

In 24 ore di indagini gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato la refurtiva in un appartamento in via Civitali (gli orologi erano nascosti in una lavatrice) e hanno bloccato i due, un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti, e un marocchino di 27, entrambi irregolari in Italia, denunciandoli per furto aggravato e ricettazione. I poliziotti indagano per capire se i due abbiano utilizzato tecniche analoghe per derubare persone abbienti che frequentano hotel e boutique di lusso. (ANSA)