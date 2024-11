Gelo in Alto Adige, -7 gradi a Sesto, Monguelfo e Lasa

BOLZANO, 16 NOV – In Alto Adige ogni mattina il freddo si fa più pungente. Questa settimana ogni giorno le temperature sono scese costantemente. Le località con i valori più bassi questa mattina sono stati Monguelfo, Sesto Pusteria e Oris-Lasa in val Venosta con -7 gradi. Anche per Bolzano e Merano è stata la notte più fredda dell’autunno con -2 gradi, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

In montagna, invece, i valori sono più miti a causa della cosiddetta inversione termica. A Plan de Corones la minima era di appena +2 gradi, a Merano 2000 addirittura di +4 gradi. I canoni sparaneve sono comunque al lavoro. Da Bolzano si vedono infatti sempre più bianche le piste del comprensorio Catinaccio-Carezza. Nel corso della prossima settimana farà freddo ovunque. (ANSA)