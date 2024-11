TERNI – Un grande petardo o una bomba carta è stata fatta esplodere a Terni all’esterno di un circolo dove ieri si trovava l’ex ministro della salute Roberto Speranza per una cena elettorale in vista delle regionali in Umbria. Lo si è appreso da persone presenti all’iniziativa. I partecipanti all’iniziativa sono subiti corse fuori. E’ intervenuto anche il personale della scorta di Speranza e quindi le forze dell’ordine. Nessuno avrebbe riportato lesioni e la cena è ripresa. (ANSA)