Speranza (Pd): ‘a te Elly la guida, hai forza e intelligenza’

Schlein e Speranza

“A te la guida Elly, lo hanno detto i nostri militanti, il popolo, i risultati. Hai forza, passione, intelligenza e autonomia per giocare fino in fondo questa sfida. Noi ci siamo, con le nostre idee, saremo fino in fondo al tuo fianco, sfrutta al meglio le potenzialitÃ  che questa comunitÃ  ha”.

Lo ha detto il deputato Pd Roberto Speranza all’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano. “Non sono per la rottamazione. Il lavoro di rinnovamento deve andare avanti, anche considerando l’importanza dell’esperienza, un nuovo gruppo dirigente Ã¨ piÃ¹ forte se ha radici in profonditÃ . Franceschini ha scelto di non prendere la parola, pur essendo una personalitÃ  importante. Lo spirito Ã¨ affrontare insieme i grandi nodi”.

“Il prossimo Parlamento non darÃ  solo la fiducia al governo ma eleggerÃ  anche il prossimo Presidente della Repubblica. La destra ha un disegno, immagina di portare al Quirinale un esponente che viene dalla storia post fascista del paese”. (ANSA).

