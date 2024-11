Morto un lavoratore di 69 anni in una cartiera della provincia di Lucca travolto da un carrello elevatore

LUCCA, 12 NOV – E’ successo stamani a Borgo a Mozzano. La vittima, secondo prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito dal mezzo di lavoro in movimento, pare durante una manovra di retromarcia. Sul posto il 118 ha inviato i soccorritori, ma non c’è stato niente da fare. Accertamenti in corso della polizia di Stato. (ANSA)