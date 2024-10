Perugia, rapina a mano armata: arrestato egiziano

Un venticinquenne egiziano, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina aggravata in abitazione, è stato portato al carcere di Capanne in applicazione della misura della custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli.

I fatti sono avvenuti a settembre quando un uomo ha denunciato di essere stato rapinato in casa da qualcuno che si era introdotto nell’abitazione della vittima minacciandolo con un coltello e impossessandosi di una borsa per poi darsi alla fuga.

I militari della Stazione di Santa Maria degli Angeli hanno immediatamente avviato le indagini mediante la visione di filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali e l’escussione dei testimoni, riuscendo in breve tempo ad identificare l’autore della rapina.

