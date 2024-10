Zelensky: “lavoriamo per garantire la vittoria”

Zelenksy ha ribadito la sua gratitudine al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla leadership americana per il sostegno dimostrato a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. “Siamo grati al presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso degli Stati Uniti e al popolo americano per tutto il loro sostegno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia”, ha scritto Zelensky su ‘X’. “Insieme a tutti i nostri alleati lavoriamo per garantire la vittoria e la pace all’Ucraina e a tutte le nazioni che amano la pace”, ha aggiunto.

Parlando ancora dell’incontro oggi a Kiev con il capo del Pentagono Lloyd Austin, Zelensky ha detto di aver “sottolineato l’importanza delle nostre recenti negoziazioni con il presidente Biden, durante le quali abbiamo parlato del nostro Victory Plan e dei continui sforzi per rafforzare la difesa dell’Ucraina”.

L’avanzata russa e le difficoltà di Kiev

La visita del segretario è stata anche occasione per “fare un passo indietro” e analizzare “le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina negli ultimi due anni e mezzo di guerra”, scrive la Cnn, citando un alto funzionario della difesa, che ha sottolineato quanto gli ucraini si trovino in una situazione “difficile” contro i russi in vista dell’inverno. Questo, nonostante le pesanti sanzioni occidentali imposte all’economia russa in risposta all’invasione, i miliardi di dollari di equipaggiamento militare che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina e le alleanze che l’amministrazione Biden ha ottenuto fin dai primi giorni della guerra per aiutare le truppe ucraine a respingere l’avanzata russa. Adnkronos