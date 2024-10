Migranti, Meloni: ‘dai giudici di Roma decisione pregiudiziale’

“Ho convocato un Cdm per lunedì, approveremo nuove norme per superare questo ostacolo. Non spetta alla magistratura dire quali Paesi sono sicuri, ma al governo. È difficile lavorare quando si ha all’opposizione parte delle istituzioni”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, definendo “pregiudiziale” la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania.

Migranti, giudice: ‘Egitto e Bangladesh non sono Paesi sicuri’