Danni neurologici dopo vaccino combinato Covid-influenza: sospesa sperimentazione Novavax

La Food and Drug Administration statunitense ha sospeso una sperimentazione sui vaccini Novavax (NVAX.O)

COVID-influenza e sui suoi vaccini antinfluenzali autonomi dopo che un partecipante che ha assunto la dose combinata ha riportato danni neurologici, ha affermato mercoledì l’azienda.

Le sue azioni sono crollate fino al 24% e, se le perdite dovessero persistere, cancellerebbero quasi 400 milioni di dollari dalla capitalizzazione di mercato del produttore di vaccini.

Il calo delle azioni riflette anche le preoccupazioni sul fatto che la sospensione avrebbe avuto un impatto sulla partnership di Novavax con la casa farmaceutica francese Sanofi (SASY.PA) , apre una nuova controversia, secondo un analista.

Novavax ha affermato che un partecipante arruolato in uno studio di fase intermedia del vaccino combinato il mese scorso ha riportato sintomi di neuropatia motoria, o danni alle cellule nervose che controllano i muscoli o il movimento. La persona ha ricevuto il vaccino a gennaio dell’anno scorso.

L’azienda ha affermato che non era ancora stato stabilito che il vaccino avesse causato l’evento di sicurezza e che stava lavorando con la FDA per risolvere la sospensione.

“Il nostro obiettivo è risolvere con successo questa questione e iniziare il nostro studio di fase 3 il prima possibile”, ha affermato il Chief Medical Officer Robert Walker.

Almeno due analisti hanno affermato che era troppo presto per trarre una conclusione. L’analista di Jefferies Roger Song ha affermato che la neuropatia motoria non era un effetto collaterale riscontrato in nessuno degli studi precedenti sui vaccini di Novavax.

Tuttavia, la pausa ha alimentato le preoccupazioni degli investitori sulla crescita dell’azienda, poiché il suo vaccino contro il COVID-19, l’unico prodotto approvato da Novavax, sta riscontrando una bassa domanda dopo un ingresso tardivo nel mercato statunitense.

A maggio, l’azienda aveva firmato un accordo del valore di almeno 1,2 miliardi di dollari con Sanofi per co-vendere il vaccino di Novavax nella maggior parte dei paesi e utilizzare il vaccino contro il COVID insieme ai propri vaccini antinfluenzali per sviluppare un vaccino combinato.

Sanofi ha affermato che la sospensione clinica “non ha nulla a che fare” con la sua partnership con Novavax. Al di fuori dell’accordo, le aziende possono sviluppare individualmente i propri vaccini antinfluenzali-COVID e altri prodotti, ha affermato in una dichiarazione inviata via e-mail. “Fondamentalmente questo non sembra avere un impatto diretto sulla partnership di Novavax con Sanofi”, ha affermato l’analista di TD Cowen Brendan Smith. Gli investitori monitoreranno attentamente quali dati aggiuntivi la FDA richiederà, ha affermato.

