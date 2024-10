Eleonora Coletta vedova di malasanità. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 12 ottobre 2024

ELEONORA COLETTA VEDOVA DI MALASANITA’

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 12 ottobre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Si torna a parlare di vittime del Covid.

Ospite di Armando Manocchia è Eleonora Coletta, avvocato, vice presidente del Comitato Verità e Giustizia Vittime Covid Moscati di Taranto, che ha appena partecipato alle audizioni della Commissione d’Inchiesta sul Covid.

Autrice del libro “Canale terminale”, madre, moglie, figlia, ora vedova, in qualità di avvocato dell’Asl di Taranto, difendeva i sanitari della stessa Asl, ora accusati della morte dei suoi cari, il marito e il padre persi nell’arco di 48 ore, che Eleonora non ha potuto neanche salutare per l’ultima volta.

Eleonora Coletta è relatrice di una Proposta di Legge finalizzata a equiparare le vittime del Covid alle vittime di Stato.

La vicenda personale che l’ha travolta è narrata nel suo libro ‘Canale terminale – vedova di malasanità’ edito da Cantagalli, che potete acquistare QUI, dove potete anche leggere un estratto del volume.

