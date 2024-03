Putin stravince le presidenziali, Borrell: “5 miliardi per armi a Kiev”

Il capo della diplomazia UE Josep Borrell, dopo aver definito “non trasparenti e non obiettive” le elezioni in Russia: “Spero che oggi i ministri degli Esteri dei paesi dell’UE approvino finalmente, dopo settimane di discussioni, nuovi aiuti militari a Kiev per un importo di 5 miliardi di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace”.