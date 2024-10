Malore improvviso, morto video maker di 42 anni

Il mondo dell’informazione umbra perde Matteo Berlenga, video maker, autore, esperto in comunicazione di 42 anni.

Una morte improvvisa che ha lasciato nello sgomento non solo famigliari, amici e colleghi ma anche tutti quelli che apprezzavano il suo lavoro e la sua dedizione. Un impegno portato avanti con grande passione e determinazione. Matteo è stato capace di raccontare i fatti di cronaca e documentare con intuito e prontezza gli avvenimenti degli ultimi 20 anni, in Umbria ma non solo

. Ha collaborato a lungo con l’agenzia Reuters ma si è occupato anche di cronaca locale, fondando anche un quotidiano online. Ha saputo valorizzare con la sua attività le bellezze turistiche del territorio. Ha inoltre collaborato con la Rai dando il suo importante contributo al racconto della realtà umbra. La redazione della Tgr Umbria e tutta la sede Rai dell’Umbria si uniscono al dolore della famiglia e del padre Giorgio, per questa gravissima perdita. rainews.it