Bergoglio: ‘sono con voi abitanti di Gaza’

Città del Vaticano, 7 ott. – Papa Francesco parla agli abitanti di Gaza. Nell’anniversario del 7 ottobre, primo anno dall’aggressione di Hamas in Israele e dalla rappresaglia scatenata dallo Stato ebraico, il pontefice invia una lettera ai cattolici del Medio Oriente. E nel testo reso noto oggi, lancia una vera preghiera: “Sono con voi, abitanti di Gaza, martoriati e allo stremo, che siete ogni giorno nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Sono con voi, forzati a lasciare le vostre case, ad abbandonare la scuola e il lavoro, a vagare in cerca di una meta per scappare dalle bombe.

Sono con voi, madri che versate lacrime guardando i vostri figli morti o feriti, come Maria vedendo Gesù; con voi, piccoli che abitate le grandi terre del Medio Oriente, dove le trame dei potenti vi tolgono il diritto di giocare”.

“Un anno fa – così Bergoglio ricorda l’anniversario, “è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace”.

“Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta, che le armi non costruiscono il futuro ma lo distruggono, che la violenza non porta mai pace. – aggiunge il pontefice – La storia lo dimostra, eppure anni e anni di conflitti sembrano non aver insegnato nulla”. (askanews)