Zelensky pronto a silurare anche Kuleba

Zelensky sta valutando la possibilità di licenziare il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba. L’indiscrezione è apparsa sul media ucraino in lingua russa “Strana”, dove si citano proprie fonti nell’ufficio del capo dello Stato. “Ci sono molte domande per Kuleba. In particolare, ci sono molte lamentele riguardo alle candidature di ambasciatori fornite dal ministero degli Esteri. L’ufficio di Zelensky è generalmente insoddisfatto del servizio diplomatico. Tutti, ovviamente, lo capiscono con le risorse che ha, è impossibile ottenere tutto, ma le informazioni sulla situazione insoddisfacente nelle ambasciate provengono da diverse parti”, dice la fonte.

Ucraina, Valery Zaluzhny nuovo ambasciatore nel Regno Unito

L’Ucraina ha il nuovo ambasciatore nel Regno Unito. Si tratta del generale Valery Zaluzhny un mese dopo essere stato rimosso dalla sua posizione di comandante in capo del Paese. L’Ucraina non ha un ambasciatore nel Regno Unito da quando Zelensky ha licenziato l’ex inviato Vadym Prystaiko nel luglio 2023 che aveva criticato pubblicamente il presidente. Il ministero degli Esteri ha affermato che è stata inviata una richiesta al Regno Unito per finalizzare la mossa del generale Zaluzhnyi. tgcom24.mediaset.it