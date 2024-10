Media: “attacco israeliano all’Iran è imminente”

Secondo i media israeliani, l’esercito è impegnato nella pianificazione di una risposta all’attacco missilistico dell’Iran contro il Paese e avverte che sarà “forte e significativa”. L’attacco ha causato danni in Israele, comprese le basi aeree, sebbene l’Idf abbia affermato che non sono stati colpiti aerei o infrastrutture critiche.

Nella mattinata, nonostante sia Shabbat (la festa del riposo celebrata ogni sabato nella religione ebraica, ndr), si sono tenuti al ministero della Difesa a Tel Aviv colloqui con rappresentanti di Paesi alleati di Israele al fine di coordinare l’azione contro Teheran. Alle riunioni hanno preso parte alti funzionari dell’esercito. Ynet riferisce che l’Idf abbia detto che “non si può ignorare ciò che ha fatto l’Iran”.

In precedenza, funzionari americani in una conversazione con il media israeliano hanno stimato che l’attacco israeliano all’Iran sia “imminente”. Intanto sta arrivando in Israele il capo del Comando militare centrale Usa, generale Michael Kurilla. tgcom24.mediaset.it