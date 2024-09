L’Iran starebbe pianificando un attacco contro Israele in seguito all’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah gli Usa sta collaborando con Israele per la sua difesa. Lo ha dichiarato alla Cnn un funzionario statunitense, spiegando che si stanno preparando difese congiunte per respingere un possibile attacco, del quale la fonte non ha specificato né di che tipo possa trattarsi e né quali preparativi l’esercito americano stia mettendo in atto. (Adnkronos)