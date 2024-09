Milano, rapina con spray al peperoncino: arrestato egiziano

Milano – Hanno accerchiato un uomo in quattro, armati di spray al peperoncino, per rubargli la collanina. Arrestato a Milano un egiziano di 25 anni con precedenti, accusato di rapina impropria aggravata. I complici si sono dileguati, la polizia indaga per indentificarli.

La rapina è avvenuta in pieno centro, in via Torino, qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica 22 settembre. Vittima un uomo di origini messicane di 33 anni. Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di quattro persone che lo avrebbe stordito spruzzando lo spray urticante negli occhi e sottraendogli la collanina d’oro che portava al collo.

Messo a segno il colpo, i quattro sono scappati, ma la vittima ha rincorso uno di loro che, per allontanare il 33enne, brandiva un coccio di bottiglia. Gli agenti di polizia sono intervenuti riuscendo a bloccare solo l’egiziano che è stato condotto nel carcere di San Vittore.

Poche ore prima, in zona Lorenteggio, un uomo ha rapinato una coppia di anziani portando con sé una collana d’oro e dileguandosi. Nella notte una seconda gang ha malmenato un 27enne per avere un caricabatterie, mentre un coppia di ragazzi è stata minacciata con un coltellino per avere i cellulari.

www.milanotoday.it – foto repertorio