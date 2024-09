Milano, rapina violenta a due anziani: si cerca un nordafricano

Stavano rincasando, ma un malvivente li attendeva davanti al portone di casa. Una coppia è stata rapinata nella prima serata di sabato 21 settembre

Per il marito è stato necessario l’intervento di un’ambulanza e il trasporto in pronto soccorso. L’agguato è avvenuto intorno alle 19.30 in via delle Orchidee, in zona Lorenteggio. Una coppia – lui 84 anni lei 82 -, stava rientrando a casa quando, davanti al portone del proprio condominio sono stati bloccati da un uomo, secondo la descrizione nordafricano, che avvicinandosi da dietro ha strappato la collana d’oro alla donna.

A quel punto il marito ha cercato di fermare l’aggressore, che di risposta lo ha spinto e fatto cadere sull’asfalto per poi dileguardi. Gli agenti di polizia intervenuti hanno allertato il 118 che ha trasportato l’84enne in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano. www.milanotoday.it