Trump: ‘se non vinco, Israele sarà sradicato’

“Se non vinco, penso che Israele sarà sradicato”. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che Israele “più di qualsiasi altro” Paese “deve battere Israele”

Parlando all’Israeli American Council, ha poi assicurato che, se sarà eletto, ripristinerà il suo ‘travel ban’ e lo amplierà per prevenire ai rifugiati di Gaza di entrare negli Stati Uniti.

“Vieterò il reinsediamento dei rifugiati dalle zone infestate dal terrorismo come Gaza, sigillerò il confine e ripristinerò il travel ban”, ha detto Trump.

Ha poi affermato che “con Kamala Harris Israele sarà annientata. Gli ebrei che votano Harris dovrebbero farsi vedere.

Quando ero presidente non avevate problemi”, ha detto. “Se Harris sarà eletta, l’Iran otterrà rapidamente armi nucleare in grado di uccidere molte persone”, ha aggiunto Trump. “Con me – ha concluso – respingeremo l’antisemitismo che dilaga, ma tutto questo inizia con il respingere Kamala Harris”. “Per tutto quello che ho fatto per Israele ho avuto solo il 24% nel 2016.

Poi sono stato il miglior presidente possibile per Israele: sono stato il miglior amico che Israele abbia mai avuto. Nonostante questo nel 2020 ho avuto solo il 29%”, ha aggiunto Trump. “Ora, secondo i sondaggi, sono al 40%, il che significa che il 60% degli ebrei americani sono per Kamala Harris. Non sono stato trattato bene dagli elettori ebrei”, ha aggiunto. ANSA