Oms: “sicurezza ed efficacia dei vaccini sono la nostra priorità”

L’Oms sta lavorando per accelerare l’accesso e la distribuzione dei vaccini mpox . La sicurezza e l’efficacia dei vaccini sono la nostra massima priorità. Non prenderemo scorciatoie.

Sebbene i vaccini siano uno strumento potente, sono ben lungi dall’essere l’unico strumento. Ci sono molte cose che l’OMS e i partner stanno facendo per prevenire e diagnosticare le infezioni e curare i malati.

Lo scrive su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Osservando la realtà senza neppure sforzarsi troppo, l’OMS sembrerebbe avere due funzioni primarie: la riduzione della popolazione mondiale, per conto dei suoi padroni e finanziatori, ed il ruolo di potente agente di marketing per le grandi case farmaceutiche, in particolare i produttori di vaccini.

