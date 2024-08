Tentata violenza sessuale e rapina, arrestato 16enne marocchino

Un sedicenne di origini marocchine, residente nella bergamasca ma senza fissa dimora, è stato arrestato e si trova in carcere al Beccaria di Milano con le accuse di tentata violenza sessuale e rapina. Secondo quanto ricostruito, il giovane è entrato per rubare in un’abitazione ad Alzano Lombardo e quando i proprietari di casa si sono accorti lo hanno inseguito, riprendendosi la bicicletta che il ragazzo aveva portato via.

Allontanandosi, il sedicenne si sarebbe poi diretto in una zona dove era in corso un’esercitazione di addestramento cani e avrebbe tentato di violentare una donna, italiana, che è riuscita a liberarsi.

Oggi il sedicenne ha risposto alle domande del gip durante l’interrogatorio di convalida. Il suo difensore, l’avvocato Stefano Afrune, ha chiesto che venga disposta una perizia psichiatrica sul giovanissimo, assuntore di droga e con un passato familiare pesante alle spalle. È attesa in giornata l’ordinanza del giudice del tribunale dei Minori di Brescia che ha competenza su Bergamo. Tiscali News

