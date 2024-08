Assalto al bancomat con esplosivo, i ladri in fuga salutano

Una banda di malviventi ha colpito nella mattinata del 10 agosto alla Bnl di Trani, in via Aldo Moro. Il comandante provinciale dei Carabinieri, Massimiliano Galasso: “Residenti hanno pensato a fare i video e non hanno chiamato il 112”.

Il video è stato pubblicato su FB da TraniViva e si vedono i ladri in fuga che salutano i residenti mentre suonano gli allarmi.