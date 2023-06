Bancomat, la novità: allo sportello con la tessera sanitaria

Bancomat, alcuni istituti di credito permettono di ritirare allo sportello tramite la tessera sanitaria e altri potrebbero seguirne l’esempio

Vi è mai capitato al momento di pagare di non avere con voi la carta di credito/debito e nemmeno i contanti necessari? La maggior parte di noi oggi sopperisce a questa mancanza grazie ai pagamenti digitali tramite apposite app (Apple Pay, Google Pay, etc.) ma c’è chi ha ancora poca dimestichezza con lo smartphone e necessita di soluzione alternativa. Fortunatamente già oggi è possibile effettuare transazioni tramite la tessera sanitaria e ritirare al bancomat, anche se ancora non per tutti.

Bancomat, si possono effettuare prelievi anche con la tessera sanitaria

La tessera sanitaria viene normalmente utilizzata per accedere al Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio per acquistare farmaci, prenotare visite e altro. E’ valida anche per le prestazioni mediche all’interno dell’Unione Europea, Lichtenstein, Svizzera, Islanda e Norvegia. La tessera sanitaria però può essere utilizzata anche per i pagamenti digitali e ritirare contanti dagli sportelli ATM.

Come si legge sul sito dell’istituto bancario, grazie all’accordo con Intesa Sanpaolo, puoi prelevare contanti dove ti fa più comodo in tutti i punti convenzionati Mooney abilitati. Il servizio di prelievo è disponibile per tutte le carte di debito emesse da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram Negli esercizi convenzionati Mooney abilitati al servizio puoi prelevare contanti se sei titolare di una carta di debito emessa da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram.

Prelevare è semplice: inserisci la tessera sanitaria o il codice fiscale nel POS degli esercizi convenzionatie scegli l’importo da prelevare, inserisci nel POS la tua carta di debito, controlla che l’importo inserito sia corretto, digita il PIN della carta e conferma, ritira i contanti e lo scontrino checertifica l’operazione.

Inoltre il sito ricorda per i tuoi prelievi di contanti puoi usare le carte di debito: BancoCard, XME Card Plus, Carta Insieme Debito e, per la clientela Business, Carta Debit e Carta Debit Plus in base al circuito riportato sulla carta stessa. Il servizio è attualmente non disponibile per la carta BancoCard Basic che è abilitata al circuito PagoBancomat® e Bancomat

Fino al 31 dicembre 2023 è prevista una commissione pari a 1,50 euro per singola operazione. Dal 1° gennaio 2024 la commissione sarà pari a 2,00 euro. Inizialmente il servizio è disponibile sui circuiti Maestro, MasterCard, Visa e Visa Electron. Il servizio di prelievo sarà disponibile per tutte le carte di debito emesse da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram.(affaritaliani.it)