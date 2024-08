Roma, rapina violenta a connazionale: arrestati 3 egiziani

Sorpreso alle spalle è stato colpito da tre uomini che lo volevano rapinare della collana d’oro. Un violento borseggio, una rapina, che ha visto come teatro la linea A della metro di Roma, alle prese soprattutto in questi mesi estivi con le bande di borseggiatori che affollano banchine e vagoni della metropolitana capitolina.

Sono stati gli agenti del reparto volanti impiegati nell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori all’interno della metro ad arrestare tre giovani egiziani, due di loro già noti agli uffici di polizia, perché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. I poliziotti, durante i controlli all’altezza della fermata metro Termini della Linea A, sono intervenuti in soccorso di un 21enne anch’esso di origine egiziane, che poco prima aveva chiesto delle informazioni proprio agli agenti e che una volta allontanatosi da loro era stato vittima di rapina.

Il 21enne, infatti, ha raccontato di essere stato raggiunto alle spalle da 3 uomini a lui sconosciuti, i quali dopo averlo colpito con calci e pugni gli hanno strappato dal collo una collanina di metallo, inizialmente impossessandosene. Subito dopo la vittima era riuscita a recuperarla e a fuggire in direzione della pattuglia, inseguito dai 3 rapinatori, intenzionati anche ad asportargli il cellulare.

I poliziotti capendo la dinamica sono intervenuti e sono riusciti a bloccare i 3 egiziani, i quali nel frattempo proferivano minacce di morte in lingua egiziana contro il malcapitato e contro i poliziotti. Gli indiziati sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato Viminale per i controlli di rito, al termine dei quali sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, per uno dei due 20enni è scattata anche la denuncia in stato di libertà per ricettazione poiché trovato in possesso di una collana d’oro con ciondolo occultata negli slip.

www.romatoday.it