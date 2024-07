Ladri e borseggiatori scatenati a Termini: 5 stranieri arrestati

Non solo dentro le stazioni. Anche nelle aree esterne degli scali di Roma continua l’attività della polizia di Stato per arginare il fenomeno dei borseggiatori ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, gli agenti impegnati nei controlli nelle zone limitrofe alla stazione Termini hanno arrestato 5 persone in quanto gravemente indiziate, a vario titolo, di furti e rapine. In un caso è stato fondamentale l’intervento di un lavoratore che ha chiuso nel negozio un uomo che lo aveva aggredito per rubare una borsa.

Arrestati tre rapinatori

Gli investigatori del commissariato Viminale, con il coordinamento della procura capitolina, hanno arrestato tre rapinatori. Un turista si è infatti rivolto agli agenti raccontando che, su via Giolitti, tre uomini lo hanno aggredito portandogli via una collanina, un orologio e il portafoglio. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i poliziotti, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno rintracciato gli autori del furto proprio nei pressi della stazione Termini.

Scattata l’identificazione, uno dei fermati ha opposto resistenza ma, alla fine, tutti e tre sono stati bloccati. Al termine delle attività di rito sono stati arrestati un 35enne marocchino e due tunisini, di 18 e 20 anni, poiché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

19enne in carcere

Ancora gli agenti del commissariato Viminale, nei giorni scorsi, hanno rintracciato, presso la propria abitazione, un egiziano di 19 anni, già colpito da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Roma, per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato rapina: per il giovane si sono aperte le porte del carcere.

Furto in un esercizio commerciale

Prima aveva chiesto informazioni su un borsone. Poi lo ha semplicemente preso per portarselo via. A segnalare quando accaduto agli investigatori un dipendente di un negozio di via Gioberti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza del lavoratore che ha raccontato che un uomo aveva chiesto informazioni per acquistare un borsone. Poco dopo, l’uomo ha preso il prodotto dagli scaffali e ha iniziato a minacciare il dipendente spintonandolo per guadagnare la fuga. Il dipendente, mantenendo il sangue freddo, si è velocemente recato fuori dall’esercizio commerciale richiudendo il malvivente all’interno. Gli operatori lo hanno quindi arrestato per tentata rapina: si tratta di un 36enne della Costa d’Avorio.

Infine, grazie al tempestivo intervento dei poliziotti del commissariato Celio, è stato arrestato un algerino di 42 anni: in via degli Annibaldi aveva rubato la borsa ad un turista colombiano che, accortosi di quanto accaduto, lo stava rincorrendo. Il 42enne aveva ancora addosso il bottino: 2 passaporti presi dalla borsa e il portafogli con all’interno altri documenti e contanti. L’autorità giudiziaria, su richiesta della procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

